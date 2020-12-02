О встрече Посла Беларуси В.Брылёва с Заместителем Премьер-министра, Министром обороны Сербии

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

02 декабря 2020 г.



1 декабря 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Сербия Валерия Брылева с Заместителем Премьер-министра, Министром обороны Сербии Небойшей Стефановичем.

В ходе встречи обсуждены перспективы развития сотрудничества между министерствами обороны двух стран. Подчеркнута готовность сторон к возобновлению контактов в полном объеме после окончания полугодового моратория в Сербии на проведение мероприятий международного военного сотрудничества в условиях пандемии.

Отдельное внимание планируется уделить вопросам сохранения исторического наследия и обмену опытом по организации экспозиций по военно-исторической тематике с использованием наработок белорусской стороны при создании Музея Великой Отечественной войны в Минске.

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