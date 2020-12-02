Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космодромы#Гвианский космический центр#Главкосмос#Arianespace02.12.2020 04:43

Ракета-носитель «Союз СТ-А» штатно стартовала из ГКЦ

Сегодня, 2 декабря 2020 года, в 04:33:28 по московскому времени со стартовой площадки Гвианского космического центра ведущим европейским оператором пусковых услуг Arianespace выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» (производства ракетно-космического центра «Прогресс», входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и разгонного блока «Фрегат-М» (производства объединения имени Лавочкина, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Госкорпорация «Роскосмос» отвечает за выполнение программы «„Союз“ в Гвианском космическом центре» с российской стороны и координирует работы с отечественными предприятиями ракетно-космической отрасли, задействованными в программе. Головным контрактным интегратором предприятий российской кооперации в данном проекте выступает компания «Главкосмос» (входит в периметр Госкорпорации «Роскосмос»), обеспечивая взаимодействие с Arianespace.

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