Сенаторы одобрили поправки в законодательство в части установления ответственности за нарушение территориальной целостности России и соответствующие публичные призывы

Source: Russia – Council of the Federation

Изменения внесены в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях.

На 493-м заседании Совета Федерации сенаторы одобрили Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» в части установления ответственности за нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

Смотрите также

Федеральный закон был внесен в Государственную Думу председателем Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края и депутатом ГД Павлом Крашенинниковым с учетом вступивших в силу поправок к Конституции РФ и направлен на обеспечение защиты суверенитета и территориальной целостности государства.

Уголовный кодекс РФ дополняется статьей, устанавливающей ответственность за отчуждение части территории России или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.

Кроме того, Федеральным законом вносится изменение, согласно которому уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, будет наступать только в случае, если оно совершено лицом, после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

Корреспондирующие изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Сенаторы также одобрили внесенный Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» в части установления административной ответственности за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

Административный штраф за указанные правонарушения предусматривается для граждан в размере от тридцати до шестидесяти тысяч рублей, для должностных лиц – от шестидесяти до ста тысяч рублей, а для юридических лиц – от двухсот до трехсот тысяч рублей. Соответствующие публичные призывы, совершенные с использованием СМИ и Интернета, повлекут наложение административного штрафа на граждан в размере до ста тысяч рублей, должностных лиц – до двухсот тысяч, юридических лиц – до пятисот тысяч рублей.

MIL OSI