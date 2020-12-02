Совет Федерации одобрил закон о концессионных соглашениях в электроэнергетике

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 2 декабря. – Совет Федерации одобрил закон «О внесении изменений в статьи 5 и 10 Федерального закона «О концессионных соглашениях».

Внесённые поправки направлены на уменьшение рисков концессионеров, привлечение дополнительных инвестиций в сферу электроснабжения за счёт введения юридических гарантий неизменности регуляторных условий для концессионера на всем протяжении срока действия соглашения.

Закон предусматривает включение в состав существенных условий концессионных соглашений, заключаемых в отношении объектов по производству, передаче и распределению электроэнергии, условия об объёме валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения. Также предполагается, что на регулирование процедуры заключения концессионных соглашений в отношении объектов электроэнергетики будут распространяться нормы, касающиеся имущества государственных, муниципальных унитарных предприятий и бюджетных учреждений. Это облегчит вовлечение их объектов в оборот и передачу инвесторам на условиях концессионных соглашений.



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