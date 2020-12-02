Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялась российско-французская межведомственная встреча по проблематике противодействия киберпреступности и борьбе с программами-вымогателями.

Для достижения поставленных задач, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, принято принципиальное решение о проведении встречи в очном формате.

Договоренность о проведении данного мероприятия была достигнута по итогам 10-го заседания Постоянно действующей рабочей группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерства юстиции Французской Республики, проходившей в Париже 2-3 марта 2020 года.

С российской стороны во встрече приняли участие начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Петр Городов, а также работники профильных подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, представители Следственного комитета Российской Федерации и МВД России.

Французскую сторону представили руководители Прокуратуры при суде общей юрисдикции Парижа, следователи Центрального Управления по борьбе с преступностью, связанной с информационными и коммуникационными технологиями, а также представители Посольства Франции в Москве.

Выбранная к обсуждению тема является наиболее актуальной в настоящее время, поскольку интенсивность использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях существенно возросла в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавируса.

Основными целями мероприятия являются повышение эффективности взаимодействия правоохранительных органов России и Франции в противодействии киберпреступлениям, а также установление и налаживание тесных рабочих контактов на данном направлении.

В рамках мероприятия стороны ознакомились с российским и французским законодательством, регулирующим вопросы противодействия киберпреступности, структурой государственных органов и особенностями организации работы по борьбе с преступлениями, совершаемыми в сфере информационно-коммуникационных технологий, в обоих государствах, наметить пути повышения эффективности российско-французского сотрудничества в сфере противодействия киберпреступности, а также наладить постоянный обмен информацией между французскими и российскими компетентными службами.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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