СФ одобрил изменения в Гражданский кодекс и процессуальные кодексы о приоритете Конституции России

Source: Russia – Council of the Federation

Не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции, сообщил А. Клишас.

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменения в статью 7 части первой Гражданского кодекса РФ о приоритете Конституции Российской Федерации.

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Как сообщил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края закон приводит Гражданский кодекс в соответствие с новыми положениями Конституции РФ.

В статью 7 Гражданского кодекса РФ вносится изменение, согласно которому не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации. Закрепляется, что такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.

Также одобрены аналогичные изменения в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ и еще в 115 законов, которые направлены на реализацию поправок к Конституции и закрепляют дополнительные гарантии верховенства Основного закона РФ.

Андрей Клишас подчеркнул, что РФ последовательно выполняет ратифицированные международные договоры и выступает за соблюдение норм международного права. «Но в случаях, когда в результате толкования международного права этим нормам придается новое, иное или отличное значение от принятого на момент ратификации международного договора, то такое толкование может приводить к противоречию Конституции РФ, и имплементация в российскую правовую систему таких решений осуществляется только в соответствии с российским законодательством».

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