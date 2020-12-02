Технические средства реабилитации будут предоставляться инвалидам без привязки к их месту жительства

Source: Russia – Council of the Federation
Внесено изменение в закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации.
На заседании СФ одобрен Федеральный закон «О внесении изменения в статью 111 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Докладчиком по этому вопросу стал первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский. РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области
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Проект федерального закона был внесен первым заместителем Председателя Совета Федерации Андреем Турчаком ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области и депутатами Государственной Думы.
Документом устанавливаются правовые основания для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации не только по месту их жительства, но и по месту их фактического пребывания или фактического проживания, например, в организациях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание.
При этом порядок предоставления технических средств реабилитации будет по‑прежнему определяться Правительством Российской Федерации.