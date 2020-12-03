А. Артамонов провел «круглый стол» о мерах поддержки регионов в связи с коронавирусом

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области провел в режиме видеоконференции «круглый стол» на тему «О мерах поддержки бюджетов субъектов Российской Федерации в связи со сложной экономической ситуацией и с возможной второй волной распространения новой коронавирусной инфекции».

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В мероприятии приняли участие аудитор Счётной палаты Светлана Орлова, и. о. обязанности директора Департамента межбюджетных отношений Министерства финансов РФ Вадим Васильев, губернатор Калужской области Владислав Шапша, заместитель губернатора Кемеровской области – Кузбасса – министр финансов региона Игорь Малахов, представители региональных органов государственной власти, эксперты.

Анатолий Артамонов подчеркнул, что Президент и Правительство предпринимают все возможные меры, чтобы регионы чувствовали себя уверенно в сегодняшней ситуации. «Важно, что в следующем году межбюджетных трансфертов выделено больше, чем в этом году – более 3 триллионов рублей. И главное, они в основном распределены, и регионы могут начинать работать, чего не было в предыдущие годы».

Сенатор напомнил, что накануне Совет Федерации одобрил бюджет на предстоящий трехлетний период. «Отмечу несколько важных моментов. Во‑первых, появилось мнение, что расходы на здравоохранение и образование сократились. Это не так, наоборот, расходы на здравоохранение увеличились на 61 процент по сравнению с 2019 годом и составили 1 триллион 150 миллиардов рублей. Эта цифра меньше, чем в текущем году, но все мы понимаем, что из‑за пандемии эта статья расходов имела аномально высокий характер. Что касается образования, то в 2021 году запланирован рост почти на 9 процентов по отношению к фактическим расходам, которые были в 2020 году», — сказал сенатор.

«Важно, что на предоставление субсидий на софинансирование региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в течение каждого из годов «бюджетной трехлетки» будет направлено по 90 миллиардов рублей. Есть проблемные регионы, особенно те, кто зависят от добычи сырья, о них мы также не будем забывать, с ними будем работать отдельно», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

Сенатор указал, что ряд регионов в 2021 году не получает финансовую поддержку из федерального бюджета на повышение заработной платы бюджетникам. «Это несправедливо, и не случайно такие регионы ставят этот вопрос. Мы договорились с Министерством финансов, что в ближайшее время мы разработаем механизм, который позволит им не лишаться такой поддержки одномоментно. Думаю, это в конечном итоге будет положительным решением для регионов, которые стремятся к повышению своей финансовой самостоятельности».

Первый заместитель председателя Комитета СФ Елена Перминова отметила, что по данным на 1 октября 2020 года общая динамика поступления доходов характеризуется снижением по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом каждый субъект РФ должен не просто выполнить свои расходные обязательства, но и реализовать дополнительные меры по поддержке населения и своей экономики. Для этих целей выделяются значительные средства из федерального бюджета.

«Этот вопрос находится на особом контроле нашего Комитета и Совета Федерации в целом», — подчеркнула парламентарий.

Елена Перминова напомнила, что в 2020 году в парламенте была создана комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований, которой были также переданы полномочия трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. Она будет работать и в следующем году. «В таком режиме средства федерального бюджета для оказания помощи регионам доводились оперативно, Надеюсь, что и в следующем году это будет решаться в оперативном порядке», — сказала она.

Сенатор отметила, что на прошедшем накануне заседании СФ были одобрены изменения в Бюджетный кодекс, направленные на достижение сбалансированности и устойчивости региональных и местных бюджетов.

Она указала на необходимость исключения излишних барьеров для предоставления регионам финансовой помощи. «Мы совместно с Министерством финансов будем вести постоянный мониторинг доходной базы регионов. Мы должны вовремя оценить, какая ситуация складывается в регионах, чтобы федеральный центр с применением парламентского контроля мог своевременно подставить им плечо».

Вадим Васильев проинформировал о мерах поддержки субъектов Федерации в 2020 году и планах на 2021 год. В частности, на следующий год продлена возможность превышения предельных объемов долга и дефицита на величину средств, направленных на профилактику и устранение последствий коронавируса, возможность снижения налоговых и неналоговых доходов по отношению к 2019 году и в связи с изменением условий реструктуризации.

«В связи с обращениями субъектов РФ и парламента нами предложено смягчение мер ответственности в рамках мониторинга исполнения заключенных с Министерством финансов соглашений с регионами о получении дотаций на выравнивание. Мы подготовили акт о полном исключении из соглашений мер финансовой ответственности. Объективно понимая, что показатель по росту налоговых и неналоговых доходов сложновыполним, мы добавляем норму, что по итогам 2020 года он не будет мониториться».

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