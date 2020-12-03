А. Майоров: Мы поддержим законопроект, направленный на поддержку хозяйствующих субъектов в условиях коронавируса

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал внесение поправок в закон «Об охране окружающей среды» по изменению порядка уплаты квартальных авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия заявил, что сенаторы поддержат проект федерального закона «О внесении изменений в главу XVI Федерального закона «Об охране окружающей среды» в части изменения порядка уплаты квартальных авансовых платежей по плате за негативное воздействие на окружающую среду».

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Сенатор отметил, что сегодня на заседании Правительства РФ был рассмотрен проект указанного федерального закона.

По его словам, документ разработан Министерством природных ресурсов и экологии России и направлен на поддержку хозяйствующих субъектов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Как пояснил Алексей Майоров, с учетом того, что срок внесения авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду за III квартал 2020 г. истек, законопроектом предусматривается, что несвоевременное или неполное внесение за указанный период квартальных авансовых платежей по плате за негативное воздействие на окружающую среду лицами, обязанными их вносить, не влечет за собой уплату пеней.

По словам сенатора, также устанавливается, что уплаченные или взысканные за неуплату пени подлежат возврату лицу, обязанному их вносить. Также возможен их зачет в счет будущих отчетных периодов по заявлению такого лица в соответствии с порядком зачета и возврата излишне уплаченных сумм за негативное воздействие на окружающую среду.

«При внесении Правительством РФ в Государственную Думу указанного законопроекта Комитет поддержит его и обеспечит законодательное сопровождение», — отметил Алексей Майоров.

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