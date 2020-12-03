Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание по итогам реализации постановлений верхней палаты парламента.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области провел совещание «О реализации постановлений Совета Федерации, принятых в рамках проведения Дней субъектов Российской Федерации в Совете Федерации».

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На совещании были рассмотрены вопросы о реализации постановлений Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Красноярского края, Кемеровской области – Кузбасса, Новосибирской, Рязанской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Ульяновской и Томской областей, Ненецкого автономного округа.

В ходе заседания подведены итоги реализации указанных постановлений, а также приняты решения о продлении работы по рекомендациям, которые не были выполнены.

Андрей Шевченко сообщил, что Комитет продолжит взаимодействие по неисполненным рекомендациям с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти в целях безусловного выполнения постановлений Совета Федерации.

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