Благодаря вмешательству Генерального прокурора Российской Федерации останки участника Великой Отечественной войны, погибшего под Калининградом, перезахоронены с почестями на мемориальном кладбище

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

На личный прием к Генеральному прокурору России Игорю Краснову обратился представитель общественной организации поисковиков и обозначил проблему нарушения закона об увековечивании памяти погибших при защите Отечества. Он рассказал, что строители во время прокладки дорог и коммуникаций зачастую не сообщают об обнаруженных останках и захоронениях павших солдат во время Великой Отечественной войны и просто зарывают их или вывозят с мусором.

Генпрокурор назвал эту ситуацию недопустимой и озвучил намерение комплексно разрешить вопрос о содействии поисковым отрядам в их работе по увековечиванию памяти павших воинов и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Прокуратурой Багратионовского района проведена проверка. Установлено, что при производстве земляных работ на территории школы было обнаружено воинское захоронение времен Великой Отечественной войны.

В нарушение Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» должностные лица образовательной организации не сообщили об этом в органы местного самоуправления.

Кроме того, установлено, что при планировании земляных работ у должностных лиц администрации имелась достоверная информация о наличии возможного воинского захоронения. Однако необходимая в таких случаях историко-культурная экспертиза не проводилась.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес главы администрации муниципального образования «Багратионовский городской округ», а также директора МБОУ «СОШ пос. Нивенское» внесены представления, которые удовлетворены.

По требованию прокурора земляные работы были незамедлительно приостановлены, проведены раскопки. В итоге найдена медаль «За отвагу» СССР, на ее обратной стороне номер – 760879. Согласно архивным данным, награда принадлежит Андронову Петру Николаевичу, 1925 года рождения, санитару 247 гвардейского стрелкового полка 84-ой гвардейской стрелковой дивизии. Уже установлены его родственники.

Сегодня состоялось официальное торжественное перезахоронение останков участника войны.

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