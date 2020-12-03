Source: Russia Federal Space

#Министерство обороны#НПО Лавочкина#Фрегат#Орбитальные группировки#Гонец03.12.2020 16:04

Воздушно-космические силы завершили операции по сведению с орбиты разгонного блока «Фрегат»

После выведения на орбиту трех космических аппаратов спутниковой системы связи «Гонец-М» и космического аппарата Минобороны России, запущенных 3 декабря 2020 года в 4 часа 14 минут по московскому времени с космодрома Плесецк ракетой-носителем среднего класса «Союз-2.1б», специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова провели операции по сведению с орбиты разгонного блока «Фрегат» (производства объединения имени Лавочкина, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

В обеспечении запуска космических аппаратов «Гонец-М» и космического аппарата Минобороны России было задействовано более 500 военнослужащих и специалистов гражданского персонала в составе боевых расчетов Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова.

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