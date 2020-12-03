В деревню Башарино Тверской области пришел газ

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

3 декабря 2020, 17:40

Сегодня жители деревни Башарино Кимрского района Тверской области получат возможность подключиться к природному газу. Газопроводы высокого и среднего давления протяженностью порядка 6,5 км были построены за счет мероприятий, финансируемых в рамках государственных программ Тверской области. Специалисты «Газпром газораспределение Тверь» осуществили пуско-наладочные работы на газораспределительных сетях и начали производить пуск газа в дома.

«Приход природного газа — долгожданное событие для жителей. Схемой газификации предусмотрено подключение порядка 130 объектов капительного строительства. В настоящее время продолжают заключаться договоры на техприсоединение, выдаются технические условия. В ООО „Газпром межрегионгаз Тверь“ подано 80 заявок на поставку газа», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тверь» Виктор Варжин.

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