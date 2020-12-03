В Забайкальском крае прокуратура через суд восстановила право 70-летней женщины пользоваться муниципальной квартирой

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Железнодорожного района г. Читы Забайкальского края провела проверку по обращению 70-летней жительницы краевого центра о нарушении ее жилищных прав.

Установлено, что женщина проживает в квартире с момента своего рождения, в настоящее время – со своей дочерью и внуками. Жилое помещение находится в муниципальной собственности, в связи с чем она обратилась в общественную комиссию по жилищным вопросам администрации Железнодорожного района г. Читы для заключения договор социального найма.

Однако в марте 2020 года заявительнице отказано в заключении договора по мотивам отсутствия документов, подтверждающих право на вселение и пользование жильем.

Учитывая пенсионный возраст женщины, наличие у нее инвалидности, прокуратура обратилась в ее интересах в суд с исковым заявлением о признании права пользования квартирой на условиях социального найма. Представители надзорного ведомства доказали, что заявительница как член семьи вселилась в квартиру, предоставленную ее отцу на условиях договора социального найма. После его смерти в 1973 году она своевременно оплачивала потребленные коммунальные услуги, выполняла иные обязанности нанимателя и фактически пользуется жильем на условиях договора социального найма.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, жилищные права женщины восстановлены.

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