В Калмыкии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном получении субсидии в сфере сельского хозяйства на сумму более 17 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Калмыкия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «НПЦ «Прогресс». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положении в особо крупном размере), а также п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация, совершенная лицом с использованием служебного положения).

По версии следствия, руководитель указанной организации с целью незаконного получения субсидии в период с 2016 г. по 2019 г. представлял в министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия фиктивные документы, якобы подтверждающие производство и реализацию полутонкой шерсти, а также количество маточного поголовья овец и мясных табунных лошадей. На их основании на расчетный счет юридического лица было перечислено более 17 млн рублей, из которых свыше 12 млн рублей злоумышленник легализовал путем приобретения товаров и оплаты услуг.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Элистинский городской суд для рассмотрения по существу.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI