Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор принял участие в XII съезде Общества офтальмологов России.
Член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области принял участие в XII съезде Общества офтальмологов России.
В своем выступлении сенатор отметил, что научный форум, впервые проходящий в онлайн-формате, — одно из наиболее масштабных и значимых событий в этой медицинской отрасли.
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Владимир Круглый подчеркнул, что важной составляющей современного развития страны является реализация приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, которые затрагивают интересы каждого человека, определяют качество его жизни и формируют «человеческий капитал» — крепкую и здоровую нацию.
Важной составляющей современного развития страны является реализация приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, которые затрагивают интересы каждого человека
Парламентарий считает, что основной вектор развития специальности офтальмолога должен быть направлен на разработку и внедрение в клиническую практику самых современных инновационных лечебных и диагностических технологий. «Повышение качества и доступности оказания высококвалифицированной медицинской помощи населению имеет первостепенное значение», — сказал сенатор.
Владимир Круглый выразил уверенность, что съезд позволит его участникам поделиться опытом и знаниями, даст возможность широкому кругу специалистов ознакомиться с новейшими достижениями отечественной и мировой офтальмологии.
«Без сомнения, это мероприятие придаст существенный импульс в развитии данной медицинской отрасли, которая со времен академика Святослава Федорова всегда находится на передовых рубежах», — заключил законодатель.