В Курганской области по требованию заместителя Генерального прокурора РФ приняты меры к активизации работы по расселению аварийного жилья и обеспечению жилыми помещениями детей-сирот

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В конце октября этого года заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в связи с ненадлежащей реализацией в Курганской области адресной программы переселения граждан из аварийного жилого фонда, длительным нерешением проблемы предоставления жилья детям-сиротам, число которых превысило 1,9 тыс. человек, внесено представление губернатору региона.

Акт прокурорского реагирования удовлетворен.

В целях выполнения прогнозного показателя обеспечения жильем на 2020 год департаментом имущественных и земельных отношений региона заключено 180 государственных контрактов. На 30.11.2020 жильем обеспечено 159 сирот.

Регионом от Минобороны России также получено 219 квартир, подлежащих распределению среди детей-сирот. Уже завершен ремонт 59 жилых помещений, остальные 160 квартир планируется отремонтировать до 18.12.2020.

Дополнительно из федеральной собственности будут переданы еще 157 квартир.

В постановление правительства области внесены изменения для приобретения жилья для детей-сирот на вторичном рынке в домах, имеющих срок эксплуатации не более 50 лет взамен ранее установленных 10 лет. Это позволило объявить дополнительные аукционы.

В областной Думе в декабре текущего года планируется рассмотреть иные варианты активизации работы (льготы застройщикам, выдача сертификатов сиротам, имеющим постоянную работу, свои семьи).

Усилен контроль за мероприятиями по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и межведомственным взаимодействием в этой сфере. Направлена заявка на участие в федеральном проекте «Жилище» по возведению транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.

Активизирована работа по жилищному строительству и до конца года предполагается ввести в эксплуатацию 15 тыс. кв. м новостроек.

За допущенные нарушения в дисциплинарном порядке наказаны начальник отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства и начальник отдела жилищного строительства департамента строительства госэкспертизы и жилищного коммунального хозяйства региона.

Наряду с этим поставлен вопрос об ответственности сотрудников администрации г. Кургана.

За реализацией мероприятий установлен контроль.

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