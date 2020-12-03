В Сочи прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной реализации рецептурных лекарственных препаратов, после приема которых подростки оказались в реанимации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Центрального района г. Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора сети аптек. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По версии следствия, владелица и директор коммерческой организации ООО «Босфор» организовала работу сети аптек в Центральном районе г. Сочи. В нарушение требований законодательства в аптеках без предъявления рецепта реализовывались сильнодействующие препараты.

При этом сведения о продаже таких лекарств не вносились в журнал предметно-количественного учета. Несмотря на то, что некоторые из препаратов запрещены к приему несовершеннолетними, эти лекарственные средства продавались без ограничений по возрасту.

В результате в январе и в октябре 2018 года две группы подростков после употребления лекарственных средств, приобретенных в указанных аптеках, получили острые медикаментозные отравления и были госпитализированы в лечебные учреждения, где только благодаря своевременным реанимационным мероприятиям были спасены.

В 2019 году по иску прокурора Центрального района г. Сочи действия работников ООО «Босфор» по отпуску лекарственных препаратов были признаны незаконными, лицензия на данный вид деятельности аннулирована.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Сочи для рассмотрения по существу.

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