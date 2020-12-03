В ухтинском университете открылся именной лабораторный комплекс по металловедению ПАО «Газпром»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

3 декабря 2020, 17:45

Новый лабораторный комплекс по металловедению открыт на базе Горно-нефтяного колледжа Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) в рамках сотрудничества с ПАО «Газпром». Это аудитория на 25 слушателей, оснащенная мультимедийным оборудованием, и лаборатория для проведения опытных работ.

Лабораторный комплекс предназначен для будущих машинистов технологических процессов, которые преимущественно обслуживают буровые установки. Ежегодно здесь выпускали порядка 50 таких специалистов, но из-за высокой востребованности профессии на рынке топливно-энергетического комплекса в этом году увеличили прием учащихся до 100 человек.

В рамках реализации программы сотрудничества ПАО «Газпром» с УГТУ в здании Горно-нефтяного колледжа также произведен капитальный ремонт холла на первом этаже и актового зала вместимостью 250 человек. Для проведения культурно-массовых мероприятий приобретены звуковое и световое оборудование.

Ухтинский государственный технический университет имеет статус опорного вуза ПАО «Газпром» с 2012 года. В рамках стратегического взаимодействия открыты новые специальности для газовой промышленности, постоянно оснащается и модернизируется материально-техническая база университета, организуются студенческие практики, дочерние компании участвуют в распределении выпускников, осуществляется сотрудничество в области дополнительного образования, научного взаимодействия, международной деятельности, оказывается поддержка в проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий.

«Сотрудничество с Ухтинским государственным техническим университетом — одно из приоритетных направлений предприятия в области подготовки квалифицированных кадров. Многие выпускники вуза становятся нашими сотрудниками», — отметил Евгений Гусев, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ухта» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее поставки газа потребителям Северо-Запада России. Эксплуатируемая газотранспортная система проходит через территорию Северо-Запада Российской Федерации, от Бованенковского месторождения и самой северной в мире компрессорной станции «Байдарацкая» на полуострове Ямал — до центральных регионов России.

В границах производственной деятельности компании эксплуатируется 16 тысяч км магистральных газопроводов (МГ). В 2019 году объем транспортируемого предприятием газа составил более 187,1 млрд куб. м.

В структуре компании 24 филиала, в том числе 14 линейных производственных управлений МГ, 44 компрессорные станции, в составе которых работают 89 компрессорных цехов. Транспорт газа обеспечивают 442 газоперекачивающих агрегата общей установленной мощностью 6 396,6 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 175 газораспределительные станции.

Коллектив предприятия насчитывает более 13 тыс. человек. Головной офис расположен в Ухте, Республика Коми.

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