В Хабаровской крае суд приступил к рассмотрению уголовного дела о гибели детей в палаточном лагере «Холдоми»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 3 декабря 2020 года Солнечный районный суд Хабаровского края приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, руководителя ее структурного подразделения – директора лагеря, а также начальника районного отдела надзорной деятельности и профилактических работ Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Руководителю организации и директору лагеря предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Начальник отдела территориального надзорного ведомства обвиняется по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая указанные последствия).

По версии следствия, представители коммерческой фирмы в процессе оказания услуг по организации в июле 2019 года летнего отдыха на территории детского оздоровительного лагеря в Солнечном районе Хабаровского края разместили в палатках 189 подростков в возрасте от 10 до 16 лет. В нарушение правил пожарной безопасности они организовали работу во временных жилищах электрообогревателей в ночное время и их использование детьми, которые в силу возраста не могли быть допущены к эксплуатации электроприборов. Неполадки в работе тепловентиляторов привели к пожару и гибели четырех детей. Еще шестеро получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Кроме того, в лагере отсутствовали инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, в том числе в ночное время. Персоналу палаточного лагеря не выдавались средства индивидуальной защиты от токсичных продуктов горения.

В свою очередь, начальник отдела ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, находившийся за несколько дней до трагедии на территории палаточного лагеря в целях проведения противопожарных инструктажей и тренировки по эвакуации детей, несмотря на увеличение пожарной нагрузки и несоблюдение требований пожарной безопасности, не принял мер к их устранению руководством лагеря.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

Государственное обвинение поддерживается прокуратурой Солнечного района Хабаровского края.

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