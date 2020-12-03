В Чувашии согласован план-график синхронизации на 2021 год

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

3 декабря 2020, 17:50

Сегодня состоялась рабочая встреча Главы Чувашии Олега Николаева и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Кияметдина Мифтахутдинова. На встрече были обсуждены актуальные проблемы газоснабжения, а также согласован со стороны региона план-график синхронизации на 2021 год в рамках развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

В соответствии с документом, в следующем году «Газпром» планирует построить на территории региона 2 межпоселковых газопровода общей протяженностью около 59,4 км. В результате будут созданы условия для газификации населенных пунктов на Заволжской территории города Чебоксары, а также потребителей в Алатырском районе. В свою очередь, Чувашская Республика обеспечит сооружение внутрипоселковых газопроводов протяженностью 88 км, подготовку почти 2,5 тыс. домовладений и 6 котельных к приему газа.

Также на встрече были подняты вопрос погашения просроченной дебиторской задолженности за поставленный природный газ, исполнение графика реструктуризации. Документ предусматривает погашение задолженности для ряда муниципальных образований и теплоснабжающих организаций до 1 июля 2023 года с учетом 100-процентной оплаты текущих платежей.

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