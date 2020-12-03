Г. Карелова: В период пандемии значительно усилены меры поддержки граждан с инвалидностью

Source: Russia – Council of the Federation

3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов.

Международный день инвалидов в очередной раз позволяет привлечь внимание мировой общественности к проблемам инвалидов, особенно в условиях новых вызовов, подчеркнула заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области Вице-спикер СФ обратила внимание, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, около 10 процентов населения в мире являются инвалидами.

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«В период пандемии значительно усилены меры поддержки граждан с инвалидностью. Незамедлительно было принято решение об утверждении Временного порядка установления инвалидности, в том числе детей-инвалидов», — отметила Галина Карелова.

Временный порядок обеспечивает автоматическое продление прежде установленной инвалидности на последующие шесть месяцев, а также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы. За период апрель-ноябрь инвалидность установлена более чем у 1,1 млн граждан, из них 350 тыс. граждан признаны инвалидами впервые, более 750 тыс. повторно. Временный порядок будет действовать до 1 марта 2021 г.

«Индивидуальные программы реабилитации и абилитации также продлены на полгода. Более того с 1 января 2021 года будут переведены в электронный формат», — уточнила вице-спикер Совета Федерации.

Галина Карелова подчеркнула, что сегодня назначение и выплата пенсий проводятся на основании сведений Федерального реестра инвалидов без предоставления дополнительных документов. Такой возможностью воспользовалось порядка 900 тыс. человек, из них свыше 600 тыс. продлений.

Активную деятельность ведет Совет по делам инвалидов при Совете Федерации. Советом регулярно рассматриваются вопросы внедрения инновационных средств индивидуальной реабилитации, развития отечественной реабилитационной индустрии

«С 30 марта текущего года Фондом соцстрахования организована работа региональных отделений по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации без личного посещения. Таким образом, несмотря на введенные ограничительные меры, работа по обеспечению инвалидов ТСР не была приостановлена», — сообщила Галина Карелова.

«Активную деятельность ведет Совет по делам инвалидов при Совете Федерации. Советом регулярно рассматриваются вопросы внедрения инновационных средств индивидуальной реабилитации, развития отечественной реабилитационной индустрии, совершенствования законодательства. Работа в этом направлении будет продолжена, нам предстоит еще многое сделать», — заключила заместитель Председателя Совета Федерации.

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