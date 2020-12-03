Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор подвела итоги обсуждения этой темы на заседании Экспертно-консультативного совета по лесному комплексу при профильном Комитете СФ.

Повторное использование древесины – одно из перспективных направлений развития лесного комплекса, заявила председатель Экспертно-консультативного совета по лесному комплексу при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель. ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай

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Сенатор сообщила, что этой теме было посвящено очередное совместное заседание ЭКС и Комитета по предпринимательству в лесопромышленном комплексе ТПП РФ.

Татьяна Гигель озвучила несколько предложений в этой сфере: об обязательном раздельном сборе древесного материала и древесных отходов государственными и муниципальными учреждениями, организациями со 100 проц. участием государства. А также — о повышении уровня собираемости древесного сырья различными производствами и домохозяйствами, осуществляющими сбор и первичную обработку вторичных древесных ресурсов.

Кроме того, высказаны предложения о выработке мер поощрения и стимулирования предприятий малого, среднего бизнеса, занимающихся сбором, сортировкой и транспортировкой древесных отходов, о создании «пилотных» центров сбора древесных отходов на территориях крупных мусорных свалок и мусороперерабатывающих предприятий с последующим перенаправлением таких отходов на предприятия-переработчики древесины и другие.

Система использования вторичного сырья закрывает сразу несколько проблем – и обеспечение сырьем предприятий, и утилизацию отходов

«Предстоит очень много законодательной работы, и в этой связи очень ценны предложения профессионального сообщества», — подчеркнула парламентарий, подводя итоги дискуссии.

По ее словам, система использования вторичного сырья закрывает сразу несколько проблем – и обеспечение сырьем предприятий, и утилизацию отходов. «И самое главное – мы решаем многие экологические проблемы».

Все поступившие в адрес Экспертно-консультативного совета предложения будут проанализированы и направлены в соответствующие органы власти, сказала сенатор.

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