Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в церемонии подключения к проекту регулярных правовых консультаций Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в режиме видеоконференцсвязи приняла участие в торжественной церемонии подписания соглашения о присоединении к проекту «Правовая помощь онлайн» первого в проекте вуза – Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС.

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Сенатор, которая несколько лет назад выступила инициатором проекта «Правовая помощь онлайн» выразила надежду, что примеру вуза последуют и другие высшие учебные заведения Ростовской области, а, возможно, и других субъектов Российской Федерации.

«На площадке Совета Федерации мы уделяем большое внимание развитию новых технологий и обмену опытом между регионами в этой сфере. Ростовская область выступает флагманом в вопросах правового просвещения. Проект «Правовая помощь онлайн» хорошо известен далеко за ее пределами. И такая новая страница этого проекта будет интересна и полезна всем нашим коллегам, тем более, что теперь проект вышел на межрегиональный уровень», — отметила Ирина Рукавишникова.

Сенатор напомнила, что ранее постоянными участниками проекта «Правовая помощь онлайн» являлись территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды, областные органы власти, органы местного самоуправления, а также общественная организация – Ростовское региональное отделение «Ассоциации юристов России».

Ирина Рукавишникова сообщила, что теперь Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС будет фактически в постоянном режиме проводить персонализированный «День открытых дверей» — правовые консультации для студентов, абитуриентов, их родителей, муниципальных и государственных служащих, желающих повысить квалификацию, по всем вопросам образовательного права, подачи документов, получения образования, возможности проведения исследований.

«Особенно это удобно для жителей удаленных от донской столицы муниципальных образований, а также других регионов. Для получения консультации гражданину не нужно никуда ехать, ему достаточно в назначенное время прийти в МФЦ по месту жительства», — подчеркнула сенатор.

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