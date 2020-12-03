Завершился шестой сезон Национальной студенческой футбольной лиги

Source: Russia Ministry of Sport

В Евпатории на базе СК «Арена-Крым» состоялся финальный турнир Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2019/2020.

В соревнованиях приняли участие 16 сильнейших студенческих футбольных команд страны. За три игровых дня было сыграно 24 матча. Интрига на каждом участке турнирной таблицы сохранялась до последнего.

Чемпионом Премьер-группы НСФЛ стала команда Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (Симферополь). Крымчане при поддержке своих болельщиков набрали за 15 матчей 38 очков. Второе место заняла команда Южного федерального университета (Ростов-на-Дону), прошлогодний победитель Лиги. Третьими стали студенты Чеченского государственного университета (Грозный), которые впервые за шесть сезонов оказались на пьедестале почёта.

В турнире также принимали участие команды Кубанского государственного университета (Краснодар), Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (Казань), Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, Донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону), Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова (Нальчик), Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, Дальневосточного федерального университета (Владивосток), Калининградского государственного технического университета, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (Москва).

По итогам турнира были отмечены лучшие участники в номинациях:

«Лучший вратарь» – Магамед Маирбеков (ЧГУ)

«Лучший защитник» – Алексей Каюков (СПБГУПТД)

«Лучший полузащитник» – Денис Збродов (ЮФУ)

«Лучший нападающий» – Юрий Максимов (КФУ)

«Лучший игрок» – Длявер Нуридинов (КФУ)

«Золотой мяч MediaFamily» – Андрей Талалаев (РЭУ)

Лучший тренер – Сергей Величко (КФУ)

Лучший ректор – Андрей Фалалеев (КФУ), Владимир Нечаев (СевГУ)

«Лучший пресс-атташе» – Анастасия Дорохова (ОрелГУ), Кристина Боброва (ТГУ), Хорен Агаджанян (КубГУ)

«Лучший медиаменеджер» – Александра Филаретова (СПбПУ), Полина Аминова (РЭУ), Екатерина Черноусова (ЮФУ)

Финальный этап Премьер-группы НСФЛ в Евпатории был проведён при соблюдении всех требований по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, установленных Роспотребнадзором.

Соревнования НСФЛ включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России.

Деятельность НСФЛ направлена на достижение показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» – увеличение количества россиян, занимающихся физической культурой и спортом.

Пресс-служба Минспорта России

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