Л. Глебова обсудила на приеме граждан вопросы развития институтов гражданского общества в Удмуртии

Source: Russia – Council of the Federation

В мероприятии, прошедшем в онлайн-формате, приняли участие жители городов Ижевска, Глазова и Сарапула.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики Любовь Глебова ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики провела прием граждан. Общение сенатора с жителями региона было организовано в онлайн-формате.

В приеме участвовали жители городов Ижевска, Глазова, Сарапула. Среди них были представители ресурсных центров, авторы культурно-просветительских программ, руководители социально ориентированных проектов некоммерческих организаций.

На мероприятии затрагивались такие вопросы, как поддержка инициатив жителей села и малых городов по созданию комфортной среды, помощь семьям в воспитании детей, расширение практики знакомства с национальными традициями.

В ходе приема Любовь Глебова рассказала о том, как идеи граждан по участию в реализации национальных проектов могли бы получить развитие на территории всего региона. Сенатор также затронула тему формирования сообщества активных граждан в разных сферах жизни.

«Важно продумать, как поддерживать тех, кто уже ведет общественно полезную деятельность. Когда человек за что‑то взялся, не рассчитывая на помощь сторонних партнеров, нашел ресурсы и реализовал свою идею, он тем самым уже доказал востребованность своей инициативы. Такие проекты важно своевременно выявлять и рассматривать в качестве приоритетных для поддержки», — отметила сенатор.

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