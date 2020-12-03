Л. Глебова: Россия выступает за развитие институтов гражданского общества, углубление международных гуманитарных связей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в мероприятиях международного Форума инклюзивных социальных трансформаций.

Первый заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики приняла участие в «круглом столе» «Инклюзивные социальные трансформации для достижения Целей устойчивого развития», организованном в рамках проводимого ООН международного Форума инклюзивных социальных трансформаций.

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Сенатор рассказала о деятельности органов государственной власти России по развитию в стране институтов гражданского общества. Она особо подчеркнула, что возможности граждан участвовать в политической жизни страны, влиять на принятие политических решений через открытое волеизъявление закреплено в Конституции Российской Федерации.

Кроме того, отметила Любовь Глебова, Российская Федерация придает большое значение углублению гуманитарных связей между странами, обмену опытом в сфере поддержки общественных институтов.

Активность общественных институтов свидетельствует о развитости гражданского общества

По мнению Любови Глебовой, активность общественных институтов свидетельствует о развитости гражданского общества, а усиление роли гражданских институтов происходит в процессе диалога государства и общества, объединения их усилий по достижению национальных целей.

По словам сенатора, некоммерческие организации способствуют донесению до граждан информации о государственной политике по всему кругу вопросов. «В России созданы условия для расширения деятельности общественных институтов, выстроена система мер поддержки некоммерческих организаций и гражданских активистов. Она включает в себя законодательные акты, программы по распределению грантов и субсидий, а также прямую материальную поддержку разным категориям граждан».

Любовь Глебова приняла участие в «круглом столе» «Инклюзивные социальные трансформации для достижения Целей устойчивого развития»

Существуют президентские гранты, гранты федеральных органов исполнительной власти, региональные и муниципальные конкурсы, благотворительные программы государственных корпораций, сообщила Любовь Глебова. «Государство в условиях пандемии не только не сократило объем выделения этих средств, но изыскало возможности его увеличить. Налоговые послабления получили те государственные корпорации и коммерческие организации, которые реализовывали антиковидные социальные проекты».

5 декабря отмечается День волонтера, напомнила сенатор. «В период распространения новой коронавирусной инфекции с весны нынешнего года труд волонтеров стал незаменимым для тысяч людей. Добровольческие отряды и некоммерческие организации пришли на помощь многим семьям. Государство, в свою очередь оперативно приняло меры поддержки этой инициативы, создало условия для распространения волонтерской деятельности. Региональные власти предоставляли помещения для организации штабов гуманитарной помощи, приобретали средства индивидуальной защиты».

Сенатор озвучила информацию Министерства экономического развития РФ, согласно которой на поддержку некоммерческого сектора, пострадавшего в результате пандемии в 2020 году было направлено свыше трех миллиардов рублей.

Форум инклюзивных социальных трансформаций ежегодно проводится в преддверии сессии Совета ООН по правам человека. В нынешнем году сессия проходит онлайн и объединяет более 1000 участников со всего мира, среди которых социально активная молодежь, представители образовательных учреждений и НКО, социально ориентированного бизнеса, международных организаций и органов власти.

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