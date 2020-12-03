М. Ахмадов: Волонтеры в Чеченской Республике помогают маломобильным гражданам, находящимся в зоне риска из‑за коронавируса

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о принимаемых в регионе мерах по борьбе с пандемией.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики рассказал о принимаемых в регионе мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Сенатор сообщил, что на фоне большинства регионов ситуация в Чеченской Республике более или менее благополучная.

На фоне большинства регионов ситуация в Чеченской Республике более или менее благополучная

«Коллективные молитвы в мечетях проходят строго с соблюдением дистанции. При этом масочный режим особенно важен — среди прихожан много людей преклонного возраста», — отметил парламентарий.

По его словам, пассажиров без маски не пускают в общественный транспорт. За этим следят сотрудники Роспотребнадзора и правоохранительные органы, а в ходе рейдов они раздают памятки с информацией о способах защиты от инфекции.

Мохмад Ахмадов также рассказал о работе волонтерского центра по оказанию помощи гражданам в связи с коронавирусом в Грозном. Центр был открыт еще весной этого года, к его работе привлечены около тысячи волонтеров со всей Республики. Деятельность добровольцев направлена на оказание помощи маломобильным гражданам и пожилым людям, которые находятся в зоне риска.

Деятельность добровольцев направлена на оказание помощи маломобильным гражданам и пожилым людям, которые находятся в зоне риска

«В регионе готовы к любому сценарию дальнейшего развития ситуации. Построены и перепрофилированы несколько корпусов больниц, это около двух тысяч коечного резерва», — отметил сенатор.

По мнению Мохмада Ахмадова, ситуация с распространением вируса в Чеченской Республике остается под контролем. В то же время идет подготовка к вакцинации населения, которая пройдет в несколько этапов. Тестовая партия вакцины уже поступила в регион.

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