Награды получили лучшие социально ориентированные компании энергетики и нефтегазовой отрасли в 2020 году

Source: Russia Ministry of Energy

Санкт-Петербург, 3 декабря. – В рамках конференции «Роль кадровой и социальной политики компаний в развитии энергетического и нефтегазового комплекса России» Российского международного энергетического форума состоялось вручение наград победителям конкурсов на лучшие социально ориентированные компании энергетики и нефтегазовой отрасли в 2020 году.

Церемония награждения, как и сам форум, прошла в гибридном формате – онлайн и офлайн.

Титул «Лучшая социально ориентированная компания нефтегазовой отрасли» получили «Транснефть» и Восточно-Сибирская нефтегазовая компания. Отдельно отмечен «Газпром» за лучшую реализацию корпоративной социально ориентированной кадровой политики. Компания «МОСГАЗ» стала победителем в номинациях «Социальное партнёрство на корпоративном уровне» и «Развитие культуры здорового образа жизни, распространение стандартов здорового образа жизни сотрудников» (среди компаний численностью от 4 до 10 тысяч человек). Всего определены победители в 11 номинациях конкурса и их направлениях, выделены 32 лучших проекта компаний. Наград удостоены 56 компаний нефтегазовой отрасли.

Лучшей социально ориентированной компанией в энергетике признана компания «Россети». Призом лучшей социально ориентированной компании отмечен Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция». В номинации «Распространение принципов социального партнёрства, развитие новых форм социального партнёрства» победила «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго». Сибирско-Уральская энергетическая компания стала победителем в номинации «Развитие культуры здорового образа жизни, распространение стандартов здорового образа жизни сотрудников». Всего в конкурсе приняли участие 67 компаний отрасли, определены победители в 11 номинациях конкурса, и выделены 16 лучших проектов компаний.

Приветственные видеообращения победителям конкурсов направили Павел Сорокин и Евгений Грабчак.

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