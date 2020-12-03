Source: Russia Federal Space

ЦЭНКИ. На Восточном приступили к электрическим испытаниям ракеты «Союз-2.1б» – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#ЦЭНКИ#Главное#Космодромы#Восточный#OneWeb#КЦ Восточный#РКЦ Прогресс

03.12.2020 12:50

На Восточном приступили к электрическим испытаниям ракеты «Союз-2.1б»

На космодроме Восточный специалисты предприятий Госкорпорации «Роскосмос» — Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и Ракетно-космический центр «Прогресс» в соответствии с комплексным графиком подготовки завершили проведение пневмоиспытаний двигательных установок ракеты-носителя «Союз-2.1б» и приступили к ее электрическим испытаниям.

На заправочно-нейтрализационной станции сейчас идет заправка разгонного блока «Фрегат» компонентами топлива и сжатыми газами, после чего он будет доставлен в монтажно-испытательный корпус для сборки космической головной части. Заключительная операция — общая сборка ракеты космического назначения, к ней специалисты планируют приступить после 10 декабря 2020 года.

Этот пуск станет первым полностью коммерческим с Восточного. Кроме того, он также станет первым запуском, реализуемым французской компанией Arianespace для компании OneWeb с космодрома. Главкосмос (дочернее предприятие Госкорпорации «Роскосмос») обеспечивает выполнение работ по запускам аппаратов группировки OneWeb с использованием ракет-носителей «Союз-2» в рамках контрактов с французской компанией Arianespace и российско-французской «Старсем».

В настоящее время группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 74 космических аппарата, планируется запуск сотен других. Первые шесть спутников OneWeb были запущены 28 февраля 2019 года с Гвианского космического центра с использованием ракеты-носителя «Союз-СТ» и разгонного блока «Фрегат». Еще по 34 спутника были выведены на орбиту 7 февраля и 22 марта 2020 года с космодрома Байконур при помощи ракет «Союз-2.1б» и разгонных блоков «Фрегат». Предстоящий пуск должен довести количество спутников OneWeb на орбите Земли до 110 единиц.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

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