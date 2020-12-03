На особом контроле Генпрокуратуры России – ситуация в детской областной туберкулезной больнице в Новосибирске, где жестоко обращались с детьми

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Новосибирской области по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации провела проверку в детской туберкулезной больнице в Новосибирске. Поводом послужили размещенные в Интернете сюжеты о жестоком обращении с малолетними пациентами.

В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что большинство детей длительное время находились в стационаре без законных представителей, персонал зачастую действительно грубо обращался с ними и применял физическую силу. В апреле текущего года 4-летнюю девочку поместили в учреждение без согласия законного представителя, мать ее не навещала. Тем не менее, руководство учреждения, как и органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не реагировали на эти факты. Более того, несмотря на неоднократные жалобы граждан о ненадлежащем оказании медицинской помощи детям, областной минздрав с 2016 года не провел ни одной плановой проверки больницы.

По итогам прокурорской проверки в адрес регионального министерства и главного врача больницы внесены представления. В результате ряд нарушений устранены: увеличен штат персонала, оборудована игровая комната, 4-летняя пациентка продолжает лечение, ее бабушке оказана помощь в оформлении опекунства, виновные сотрудники уволены.

Две медицинские сестры были привлечены к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Ход следствия находился на особом контроле прокуратуры.

В настоящее время расследование завершено. Сегодня по уголовным делам прокуратурой утверждены обвинительные заключения, и они направлены в суд для рассмотрения по существу.

Еще одно уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) на данный момент расследуется.

Ситуация контролируется Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

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