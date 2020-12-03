О подписании Протокола между правительствами Беларуси и Вьетнама

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

03 декабря 2020 г.



3 декабря 2020 г. в Министерстве промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам состоялась церемония подписания Протокола о внесении изменений и дополнений в Протокол между Правительством Республики Беларусь и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о поддержке производства моторных транспортных средств на территории Вьетнама от 23 марта 2016 г.

С белорусской стороны Протокол подписал Чрезвычайный и Полномочный Посол нашей страны во Вьетнаме Владимир Гошин, с вьетнамскй – Министр промышленности и торговли Чан Туан Ань.

В ходе мероприятия стороны подчеркнули, что принятие соглашения отвечает духу дружественных отношений между Беларусью и Вьетнамом и подтверждает стремление двух стран к развитию сотрудничества.

Протокол позволит существенно упростить работу совместного белорусско-вьетнамского предприятия по сборке грузовых автомобилей ООО ”МАЗ Азия“ и увеличить объем производимой продукции.

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