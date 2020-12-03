Поздравление с Днём юриста

Source: President of Russia – Kremlin

В телеграмме главы государства, в частности, говорится:

«Этот праздник объединяет всех, кто посвятил себя сложному, напряжённому, очень важному для людей и страны делу защиты законных интересов, конституционных прав и свобод граждан, укрепления российской государственности. Ваш труд в высшей степени востребован – на всех направлениях нашей жизни. Сегодня невозможно представить процессы экономики, политики, работу предприятий, бизнеса, социальной сферы, общественных организаций без юридического обеспечения и сопровождения.

Везде, в любой отрасли ценятся, ставятся во главу угла такие качества юристов, как честность, ответственность, порядочность и, конечно, глубокие знания в области законодательства, умение применять их на практике, опираясь при этом на принципы морали и справедливости. Такое сочетание профессионализма и нравственного долга отличает абсолютное большинство российских юристов и свидетельствует о вашей твёрдой приверженности верховенству права и заложенным в годы судебной реформы XIX века традициям отечественной юриспруденции. Особых слов признательности заслуживают её ветераны и государственные служащие, которые вносят значимый вклад в совершенствование работы органов и учреждений юстиции.

Считаю приоритетными задачами всего юридического сообщества – быть в авангарде развития и утверждения правового государства, уделять максимальное внимание повышению правовой культуры граждан. Ваша роль в такой важнейшей просветительской деятельности сейчас ещё более востребована в связи с принятием поправок в Конституцию России».

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