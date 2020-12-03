По материалам проверки Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о подделке государственных регистрационных номеров на воздушном судне

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой совместно со специалистами Восточно-Сибирского территориального отдела государственного авиационного надзора проведена проверка исполнения требований законодательства при эксплуатации воздушных судов.

Установлено, что на одном из аэродромов на территории Иркутского района эксплуатируется воздушное судно – легкий многоцелевой самолет с поддельными государственными регистрационными опознавательными знаками. При этом воздушное судно с аналогичными регистрационными номерами, принадлежащее иному лицу, базируется на аэродроме в Московской области.

Собственник воздушного судна с поддельными регистрационными номерами не установлен, также отсутствуют документы, подтверждающие техническую исправность и аутентичность компонентов воздушного судна, в связи с чем его эксплуатация создавала прямую угрозу безопасности полетов.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 326 УК ФРФ (подделка государственного регистрационного знака транспортного средства).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле транспортной прокуратуры.

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