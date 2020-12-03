По требованию Генпрокурора России восстановлены права обратившихся на личном приеме предпринимателей Камчатского края

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В октябре текущего года во время визита на Дальний Восток Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов в Петропавловске-Камчатском провел прием представителей бизнес-сообщества.

Во время мероприятия к нему обратились 14 предпринимателей с наиболее актуальными для них проблемами. Они пожаловались на неоплату муниципальными заказчиками оказанных по контрактам услуг, административные барьеры при предоставлении финансовой помощи в период пандемии, бездействие местных чиновников по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, незаконные проверки со стороны контролирующих органов.

Для восстановления нарушенных прав субъектов предпринимательской деятельности был принят комплекс мер прокурорского реагирования.

После вмешательства прокуратуры из утвержденного органом местного самоуправления порядка предоставления субсидии на оплату проведенных мероприятий по дезинфекции во время пандемии исключены неправомерные требования, которыми сужался круг лиц, имеющих право на ее получение, на бизнесменов возлагалась обязанность по представлению находящихся в распоряжении органов власти документов.

На официальном сайте муниципалитета размещена необходимая информация об оказании названной финансовой помощи, рассмотрена заявка субъекта предпринимательской деятельности и ему предоставлена субсидия в размере 150 тыс. рублей.

Другому бизнесмену предоставлена гарантированная государством на период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, поддержка в виде уменьшения размера платы за арендуемое муниципальное имущество, в том числе произведен ее перерасчет за предыдущие месяцы.

Одному из заявителей перечислена субсидия на возмещение затрат в связи с неосуществлением деятельности в период режима повышенной готовности в размере 150 тыс. рублей, в предоставлении которой ранее было необоснованно отказано.

По представлению прокуратуры местной администрацией оплачены оказанные хозяйствующим субъектом услуги по содержанию муниципального жилищного фонда на сумму 1,1 млн рублей. Еще двум предпринимателям выплачены долги за аналогичные услуги на сумму более 700 тыс. рублей.

По требованию прокуратуры другому предпринимателю возвращены перечисленные в местный бюджет 650 тыс. рублей ввиду невыполнения органами местного самоуправления условий договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

После прокурорского вмешательства тремя муниципальными заказчиками погашены долги перед субъектом предпринимательской деятельности за поставленные по контрактам товары на сумму более 150 тыс. рублей.

Восстановлены права хозяйствующего субъекта, в отношении которого в период моратория Инспекцией государственного экологического надзора Камчатского края незаконно организована внеплановая проверка. По представлению прокуратуры результаты мероприятия по контролю отменены.

Благодаря принятым мерам одной из городских администраций внесены испрашиваемые двумя предпринимателями изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, утвержден проект межевания территории квартала, в котором предусмотрено образование предложенного заявителями земельного участка. Управлением Росреестра по Камчатскому краю осуществлена затянувшаяся в связи с бездействием муниципалитета государственная регистрация договора аренды нежилого здания, заключенного с индивидуальным предпринимателем.

Защита прав и законных интересов предпринимателей остается одним из приоритетных направлений деятельности Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

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