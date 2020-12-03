Приемы и методы ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в области энергосбережения отмечены на региональном уровне

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

3 декабря 2020, 18:00

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» признано победителем регионального конкурса «Золотая опора — 2019» в номинации «Электричество — без расточительства». Мероприятие ежегодно проводится АО «Газпром энергосбыт Тюмень» среди потребителей электроэнергии. Отличительный знак — «Золотая опора» — вручается компаниям, которые с наибольшим экономическим эффектом реализуют технические решения, направленные на рациональное использование энергетических ресурсов.

Компания «Газпром добыча Ноябрьск» уже в третий раз становится обладателем этой награды, что доказывает эффективность приемов и методов электроснабжения и энергосбережения, используемых предприятием. Все они с 2011 года объединены в Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Только за 2019 год ее экономический эффект превысил 61 млн руб. В натуральном выражении экономия составила более 20 млн кубометров газа для собственных нужд, около 3 млн кВт⋅ч электроэнергии и 3,3 тыс. Гкал тепловой энергии.

Рациональное энергопотребление, экономия ресурсов, внедрение эффективных энергосберегающих технологий являются одними из основных приоритетов производственной политики компании.

Справка

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее разработку 8 месторождений, в том числе 4 газовых, 2 газоконденсатных и 2 нефтегазоконденсатных.

Производственные объекты компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке и в Якутии. В составе предприятия — 3 газовых промысла и 3 газопромысловых управления.

На правах оператора компания оказывает услуги по добыче и подготовке газа независимым недропользователям на Губкинском, Муравленковском, Новогоднем, Вынгапуровском, Тарасовском, Северо-Губкинском, Вьюжном, Метельном и Еты-Пуровском месторождениях (ЯНАО).

В компании внедрена и функционирует интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям корпоративного стандарта СТО Газпром 9001 и международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001.

Коллектив насчитывает свыше 4500 человек. Главный офис расположен в Ноябрьске.

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