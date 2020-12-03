Сенаторы приняли участие в акции «Дорога домой», приуроченной ко Дню Неизвестного Солдата

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась передача останков погибших воинов, найденных в ходе поисковых работ, на их малую родину для погребения.

Сенаторы Российской Федерации приняли участие в акции «Дорога домой». Мероприятие, организованное Комитетом СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, состоялось на Федеральном военном мемориальном кладбище, и было приурочено ко Дню Неизвестного Солдата.

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День Неизвестного солдата — памятная дата в России, отмечается 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами.

В торжественной траурной церемонии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия Александр Ракитин, РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Московской области Алексей Русских, РусскихАлексей Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Московской области член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области Нина Куликовских, КуликовскихНина Германовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области Александр Пронюшкин, ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Ирина Петина, ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края Владимир Бекетов. БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края

Сенаторы, представители Министерства обороны РФ, субъектов РФ — Рязанской, Московской, Владимирской, Ленинградской областей, Краснодарского края — возложили венки и цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата и минутой молчания почтили память павших воинов.

Торжественно-траурная акция «Дорога домой», приуроченная к Дню Неизвестного Солдата

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Торжественно-траурная акция «Дорога домой», приуроченная к Дню Неизвестного Солдата

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Торжественно-траурная акция «Дорога домой», приуроченная к Дню Неизвестного Солдата

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Торжественно-траурная акция «Дорога домой», приуроченная к Дню Неизвестного Солдата

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Торжественно-траурная акция «Дорога домой», приуроченная к Дню Неизвестного Солдата

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Торжественно-траурная акция «Дорога домой», приуроченная к Дню Неизвестного Солдата

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Торжественно-траурная акция «Дорога домой», приуроченная к Дню Неизвестного Солдата

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Александр Ракитин

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Алексей Русских

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Александр Пронюшкин

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Ирина Петина

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Торжественно-траурная акция «Дорога домой», приуроченная к Дню Неизвестного Солдата

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Торжественно-траурная акция «Дорога домой», приуроченная к Дню Неизвестного Солдата

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Торжественно-траурная акция «Дорога домой», приуроченная к Дню Неизвестного Солдата

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Торжественно-траурная акция «Дорога домой», приуроченная к Дню Неизвестного Солдата

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Торжественно-траурная акция «Дорога домой», приуроченная к Дню Неизвестного Солдата

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Торжественно-траурная акция «Дорога домой», приуроченная к Дню Неизвестного Солдата

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Торжественно-траурная акция «Дорога домой», приуроченная к Дню Неизвестного Солдата

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Торжественно-траурная акция «Дорога домой», приуроченная к Дню Неизвестного Солдата

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Торжественно-траурная акция «Дорога домой», приуроченная к Дню Неизвестного Солдата

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Торжественно-траурная акция «Дорога домой», приуроченная к Дню Неизвестного Солдата

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Торжественно-траурная акция «Дорога домой», приуроченная к Дню Неизвестного Солдата

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Торжественно-траурная акция «Дорога домой», приуроченная к Дню Неизвестного Солдата

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Торжественно-траурная акция «Дорога домой», приуроченная к Дню Неизвестного Солдата

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Торжественно-траурная акция «Дорога домой», приуроченная к Дню Неизвестного Солдата

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Торжественно-траурная акция «Дорога домой», приуроченная к Дню Неизвестного Солдата

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Торжественно-траурная акция «Дорога домой», приуроченная к Дню Неизвестного Солдата

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В рамках акции «Дорога домой» состоялась передача останков погибших солдат, найденных на территории Смоленской области в ходе поисковых работ, на их малую родину для погребения.

Имена погибших установлены по солдатским медальонам, найдены их родные, которые выразили желание похоронить солдат в семейных могилах.

Они сражались на передовой с оружием в руках и их жизнь, и их героическая смерть служит примером для всех поколений нашей Российской армии

Как отметил сенатор Александр Ракитин, пятеро солдат погибли в 1941–1943-х годах на территории Смоленской области. «Они сражались на передовой с оружием в руках и их жизнь, и их героическая смерть служит примером для всех поколений нашей Российской армии. Сегодня они обретают имена, и заканчивается их путь, их дорога с войны».

По словам сенатора Ирины Куликовских, проект «Дорога домой» реализуется поисковиками всей страны, поэтому — это общий проект. «Последняя дорога воинов Великой Отечественной войны ведет их к родному краю, к родному дому».

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