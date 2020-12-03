Специалисты компании «Рязаньгоргаз» предотвратили возможную аварию на газопроводе в жилом доме

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

3 декабря 2020, 17:30

При проведении планового технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в одном из домов по улице Островского специалисты компании «Рязаньгоргаз» обнаружили коррозию газопровода в межэтажном перекрытии. Возможная опасность, вследствие утечки газа, грозила 20 семьям. Газовики вынуждены были приостановить газоснабжение для проведения восстановительных работ. В результате совместных действий собственников помещений и газовиков, ремонт газопровода произведен, газоснабжение восстановлено.

«Рязаньгоргаз» неоднократно выступал с инициативой о замене газопроводов, отработавших нормативный срок, по программе капитального ремонта жилого фонда. Это значительно повысило бы надежность газоснабжения абонентов. «Списки многоквартирных домов, где газовые сети подлежат капитальному ремонту, ежеквартально направляются в администрацию города Рязани и в орган жилищного надзора. Однако для положительного решения этого вопроса требуется еще и активность собственников жилья», — говорит начальник службы по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования компании «Рязаньгоргаз» Светлана Мульцина.

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