Source: Russia Federal Space
Роскосмос. Спутники продолжают мониторинг чрезвычайных ситуаций – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»
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#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ
03.12.2020 11:22
Спутники продолжают мониторинг чрезвычайных ситуаций
Российские спутники дистанционного зондирования Земли продолжают оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций на планете. С 26 ноября по 3 декабря 2020 года в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий переданы данные в объеме более 362 тысяч квадратных километров, а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам — около 100 тысяч квадратных километров.
В частности, за этот период проводился мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:
Обстановка в устье реки Бурея в Хабаровском крае;
обстановка в Кабардино-Балкарской Республике;
обстановка в Азербайджане;
разлив нефти в Хабаровском крае и Республике Башкортостан;
ледовая обстановка в Свердловской области.
В интересах Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам осуществлен мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций:
Последствия оползня на Филиппинах;
последствия прохождения урагана в Колумбии;
наводнение в Индии;
последствия оползня в Мексике;
наводнение на Шри-Ланке.
На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка следующих событий:
Мониторинг наводнения в Индонезии;
мониторинг извержения вулкана в Камчатском крае;
мониторинг природных пожаров в Австралии.
Госкорпорация «Роскосмос» и его дочернее предприятие «Российские космические системы» поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.
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