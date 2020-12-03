Source: Russia Federal Space

Роскосмос. Спутники продолжают мониторинг чрезвычайных ситуаций – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ

03.12.2020 11:22

Спутники продолжают мониторинг чрезвычайных ситуаций

Российские спутники дистанционного зондирования Земли продолжают оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций на планете. С 26 ноября по 3 декабря 2020 года в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий переданы данные в объеме более 362 тысяч квадратных километров, а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам — около 100 тысяч квадратных километров.

В частности, за этот период проводился мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:

Обстановка в устье реки Бурея в Хабаровском крае;

обстановка в Кабардино-Балкарской Республике;

обстановка в Азербайджане;

разлив нефти в Хабаровском крае и Республике Башкортостан;

ледовая обстановка в Свердловской области.

В интересах Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам осуществлен мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций:

Последствия оползня на Филиппинах;

последствия прохождения урагана в Колумбии;

наводнение в Индии;

последствия оползня в Мексике;

наводнение на Шри-Ланке.

На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка следующих событий:

Мониторинг наводнения в Индонезии;

мониторинг извержения вулкана в Камчатском крае;

мониторинг природных пожаров в Австралии.

Госкорпорация «Роскосмос» и его дочернее предприятие «Российские космические системы» поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

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