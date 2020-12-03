Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#КосмоСтарт03.12.2020 17:16

Стартовал юбилейный Всероссийский форум «КосмоСтарт»

Сегодня, 3 декабря 2020 года, в г. Санкт-Петербурге стартовал юбилейный Всероссийский форум «КосмоСтарт». V Всероссийский форум космонавтики и авиации «КосмоСтарт» будет проходить в онлайн-формате с 3 по 5 декабря 2020 года в социальной сети ВКонтакте.

Программа форума началась с торжественного открытия и панельной дискуссии на тему развития искусственного интеллекта с экспертами форума. В рамках церемонии открытия с приветствием выступил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, также с напутственным словом к участникам обратились: летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко, ректор Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Юлия Антохина, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин и вице-президент Северо-Западной Федерации космонавтики России Олег Мухин.

В рамках церемонии открытия форума в прямом эфире состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Госкорпорации «Роскосмос» и Государственным университетом аэрокосмического приборостроения. Подписали соглашение ректор университета Юлия Антохина и директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Роскосмоса Дмитрий Шишкин.

«На протяжении пяти лет Госкорпорация „Роскосмос“ и Государственный университет аэрокосмического приборостроения совместными усилиями на системной основе реализуют целый комплекс профориентационных и образовательных мероприятий. Заключение соглашения о сотрудничестве откроет новые возможности для реализации проектов в области аэрокосмического образования и подготовки кадров в интересах ракетно-космической отрасли», — отметил директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Роскосмоса Дмитрий Шишкин.

Центральным событием «КосмоСтарта» в первый день традиционно стал диалог с космонавтами и летчиками. В этом году очное участие в беседе приняли участие летчики-космонавты Александр Лазуткин и Михаил Корниенко, дистанционно к беседе подключился космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка.

Для участников форума в течение трех дней подготовлена насыщенная программа: выступления экспертов, встречи и беседы с российскими пилотами и космонавтами, дискуссии, подкасты, кинопоказ, проектная сессия и космический «квиз». Специально для онлайн-трансляции организаторы разработали интерактивные формы взаимодействия со зрителями — розыгрыши и викторины в прямом эфире, чат и опросы.

Всероссийский форум космонавтики и авиации «КосмоСтарт» проводит Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения совместно с Госкорпорацией «Роскосмос» и Северо-Западной межрегиональной общественной организацией Федерации Космонавтики России при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» и Администрации Санкт-Петербурга.

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