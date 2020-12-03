Участники Всероссийского съезда фитнес-индустрии обсудили вопросы дополнительной мотивации россиян к занятиям спортом

Source: Russia Ministry of Sport

Фитнес-индустрия является колоссальным ресурсом для оздоровления населения Российской Федерации. Об этом заявил первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров на XXVI Всероссийском съезде фитнес-индустрии, который проводит Национальное фитнес-сообщество при поддержке Минспорта России ежегодно с 2007 года.

Директор Департамента стратегического развития и реализации федеральных проектов Минспорта России Сергей Смирницкий напомнил, что в конце ноября Правительством России утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года. Он отметил, что фитнес-отрасль охватывает высокий процент граждан среднего возраста, а сейчас стоит задача замотивировать россиян старшего возраста заниматься физической культурой. Сергей Смирницкий подчеркнул, что налоговый вычет может послужить для россиян стимулом к занятиям фитнесом.

В конце октября Правительство Российской Федерации одобрило изменения в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Налоговый кодекс Российской Федерации, которые позволят гражданам получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги.

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 2 и 10 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», предусматривающий закрепление понятия «физкультурно-оздоровительная услуга», подготовило Министерство спорта Российской Федерации.

Предлагаемые изменения позволят гражданам, которые занимаются спортом в физкультурно-спортивных организациях, получить налоговый вычет. Максимальный размер вычета (13% от суммы в 120 тысяч рублей), подлежащий возврату налогоплательщику, может составить 15600 рублей.

Сергей Смирницкий отметил, что Минспорт России готов выслушать предложения фитнес-отрасли в части создания новых механизмов мотивации к спорту как людей старшего поколения, закончивших трудовую деятельность, так и трудоспособного населения.

Предложения будут сформированы по итогам Съезда фитнес-индустрии и направлены Национальным фитнес-сообществом в Минспорт России.

Национальное фитнес-сообщество провело исследование влияния ограничительных мер на здоровье россиян, в ходе которого были опрошены более 10000 человек возрасте от 25 до 65 лет в 45 регионах России. Согласно полученным данным, за время самоизоляции значительно ухудшились общие показатели здоровья и физическая форма россиян: 65% респондентов отметили снижение функциональных способностей и силовых показателей. 80% опрашиваемых отметили набор веса.

Исследование РАН, опубликованное этой осенью, говорит о том, что у пациентов с ожирением риск тяжёлого течения коронавирусной инфекции возрастает в семь раз, а риск летального исхода — в девять раз.

Поэтому фитнес-клубы страны разработали комплексные предложения, включающие в себя микс традиционного фитнеса и оздоровительных процедур: программы, как по профилактике COVID-19, так и по реабилитации после перенесённой короновирусной инфекции. По словам президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, уже около 40% операторов фитнес-индустрии предлагают специализированные программы, направленные на оздоровление организма, профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей, укрепление иммунной системы.

«Большой акцент сегодня фитнес-индустрия делает на коллаборацию медицины и фитнеса, за этим будущее развития отрасли. В период пандемии фитнес-клубы быстро адаптировались к текущей ситуации и потребностям людей, находят новые способы поддержания здоровья и улучшения качества жизни населения России», – заявила Елена Силина.

Пресс-служба Минспорта России

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