Учёные России и Китая обсудят подготовку спортсменов национальных команд в условиях пандемии

Source: Russia Ministry of Sport

4 декабря в Министерстве спорта Российской Федерации в режиме видеоконференцсвязи состоится VIII Российско-Китайский научный симпозиум «Научные и технологические услуги для российских и китайских спортсменов в период и после пандемии коронавируса». Основной темой обсуждения станет подготовка спортсменов национальных команд в условиях пандемии.

К участникам симпозиума с приветственными словами обратятся статс-секретарь – заместитель Министра спорта Российской Федерации Ксения Машкова и заместитель Министра Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской Народной Республики Гао Чжидэн.

В ходе выступлений учёных двух стран в докладах будут представлены актуальные научные данные, связанные с организацией тренировочного процесса спортсменов высокой квалификации в период полной или частичной изоляции, а также методические разработки, которые используются специалистами, тренерами и врачами команд для профилактики и снижения риска заболеваний при централизованной подготовке сборных команд.

Организация и проведение международного научного симпозиума в области спорта высших достижений является на сегодняшний день первым и единственным в мире.

В период закрытия границ, снижения прямых зарубежных контактов среди научных работников, отмены всех международных соревнований в Китае обмен актуальной научной информацией в рамках симпозиума даст специалистам неоценимый опыт в совместном поиске решения по безопасности тренировочного процесса. Материалы симпозиума позволят повысить эффективность подготовки российских спортсменов к участию в Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) в следующем году и в XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине (Китай).

Организаторами симпозиума выступают Министерство спорта Российской Федерации, Федеральный научный центр физической культуры и спорта (ВНИИФК), Федеральное медико-биологическое агентство, Рабочая группа Подкомиссии по сотрудничеству в области спорта Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

Пресс-служба Минспорта России

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