Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании рабочей группы по вопросам развития моногородов.

Для того, чтобы сформировать стратегию действий по развитию моногородов, необходим системный подход. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от Алтайского края Сергей Белоусов. БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края

Сенатор принял участие в заседании рабочей группы по вопросам развития моногородов.

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Участники мероприятия обсудили проект подпрограммы «Развитие моногородов», которая планируется к запуску в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика», разработанной во исполнение Плана реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. Речь шла о текущем статусе, ключевых направлениях подпрограммы в разрезе основных мероприятий и показателях ее эффективности.

За годы реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» удалось добиться привлечения в экономику моногородов дополнительных инвестиций и достижения целевых показателей по созданию рабочих мест

Парламентарий отметил особую потребность в дальнейшей системной государственной поддержке развития моногородов со стороны регионов. Сейчас, добавил он, только в Алтайском крае пять населенных пунктов: г. Алейск, г. Заринск, г. Новоалтайск, г. Яровое, и рабочий поселок Степное Озеро включены в перечень монопрофильных муниципальных образований России. Все моногорода региона отнесены ко второй категории муниципальных образований, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения. «За годы реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» удалось добиться привлечения в экономику моногородов дополнительных инвестиций и достижения целевых показателей по созданию рабочих мест. Значимым результатом реализации приоритетного проекта стало создание в границах моногородов Новоалтайска и Заринска территорий опережающего социально-экономического развития».

По словам сенатора, создание на государственном уровне соответствующих условий, направленных на формирование современной городской экономики, создание рабочих мест, привлечение инвестиций, а также эффективное использование всех инструментов поддержки будет способствовать дальнейшему стабильному развитию моногородов.

В ходе заседания членам рабочей группы также был представлен доклад о деятельности некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» на основе утвержденных показателей эффективности деятельности НКО и ожидаемых показателях 2020 г.

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