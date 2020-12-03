Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела встречу, на которой были подведены итоги конкурса на лучшую поделку «Наши друзья – Эколята» в детских садах, школах и школах-интернатах на территории субъектов Федерации.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель организационного комитета по проведению мероприятий Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы» Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай провела встречу, на которой были подведены итоги конкурса на лучшую поделку «Наши друзья – Эколята» в детских садах, школах и школах-интернатах на территории субъектов Российской Федерации.

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Как отметила сенатор, конкурс — одно из мероприятий учрежденных комитетами Совета Федерации Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» и Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы». Он способствует дальнейшему развитию экологического образования и экологической культуры в детских садах и школах и, как следствие, сохранению природы, ее растительного и животного мира.

Руководитель Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» Владимир Зотов рассказал о представленных на конкурс работах, отметил лучших, которым были вручены дипломы и памятные сувениры. По его мнению, конкурс способствует формированию у детей культуры природолюбия, расширению общего кругозора и развитию творческих способностей ребенка.

Подводя итог встречи, Татьяна Гигель указала на необходимость проведения подобных мероприятий, способствующих формированию у подрастающего поколения богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру.

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