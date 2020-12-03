Э. Исаков провел совещание, посвященное экономическим аспектам гармонизации законодательства о спорте и об образовании

Source: Russia – Council of the Federation

Участники мероприятия обсудили законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» и Федеральный закон «Об образовании в РФ».

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в режиме видеоконференции провел совещание на тему «Экономические аспекты гармонизации законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте и законодательства Российской Федерации об образовании».

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В мероприятии приняли участие сенаторы Иван Абрамов, АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области Мохмад Ахмадов, АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики Александр Варфоломеев, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Сергей Михайлов, МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Ленар Сафин, СафинЛенар Ринатовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан депутаты Государственной Думы, статс-секретарь – заместитель Министра спорта РФ Ксения Машкова, статс-секретарь – заместитель Министра просвещения РФ Андрей Корнеев, председатель Общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма РФ Павел Рожков, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Ирина Винер-Усманова, представители Государственной Думы, Министерства труда и социальной защиты России, региональных профильных министерств и ведомств, общественных, научных организаций и экспертного сообщества.

Эдуард Исаков отметил важность обсуждения законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и привел полученные из регионов данные относительно дополнительных расходов , которые потребуются для реализации законопроекта.

«Главный вопрос — какую экономическую эффективность и качественный скачок в подготовке спортсменов и кадров в сфере спорта даст принятие законопроекта в предложенной редакции?», — сказал сенатор.

Совещание на тему «Экономические аспекты гармонизации законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте и законодательства Российской Федерации об образовании»

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Эдуард Исаков

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Совещание на тему «Экономические аспекты гармонизации законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте и законодательства Российской Федерации об образовании»

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Совещание на тему «Экономические аспекты гармонизации законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте и законодательства Российской Федерации об образовании»

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Сергей Михайлов

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Совещание на тему «Экономические аспекты гармонизации законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте и законодательства Российской Федерации об образовании»

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Совещание на тему «Экономические аспекты гармонизации законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте и законодательства Российской Федерации об образовании»

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Иван Абрамов

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Ленар Сафин

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Совещание на тему «Экономические аспекты гармонизации законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте и законодательства Российской Федерации об образовании»

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Совещание на тему «Экономические аспекты гармонизации законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте и законодательства Российской Федерации об образовании»

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Ксения Машкова отметила, что положения законопроекта не повлияют на ведомственную принадлежность организаций детского и юношеского спорта. Финансовое обеспечение расходов на спортивную подготовку как учебно-тренировочный процесс будет сохранено в рамках государственной программы «Развитие физкультуры и спорта».

Андрей Корнеев сообщил, что практически в половине школ, в основном в сельской местности и малых городах, спортивная инфраструктура не соответствует современным требованиям. «Решение этой проблемы входит в полномочия регионов, но федеральные власти в рамках государственной программы «Образование» берут на себя софинансирование данных мероприятий, заложены средства на создание в таких школах условий для занятия спортом».

Ирина Винер-Усманова подняла вопрос о возвращении института тренера-преподавателя.

Участники дискуссии подчеркнули, что законопроект нуждается в дополнительном обсуждении и доработке, особенно в части социальных гарантий тренеров.

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