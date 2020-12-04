В Минспорте России состоялась церемония гашения марки, выпущенной к 50-летию легендарной лотереи «Спортлото»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 4 декабря, в Министерстве спорта Российской Федерации состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвящённой 50-летию легендарной лотереи «Спортлото», которая стала культурным феноменом СССР, а также источником финансирования как великих побед советского спорта, так и спортивной инфраструктуры.

Оттиск специально изготовленным штемпелем одного дня на памятную марку поставили Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и генеральный директор «Столото» Антон Шапиро.

«Мы присутствуем при историческом событии в честь юбилея «Спортлото», – отметил Олег Матыцин. – В СССР лотерея проводилась для финансирования спортивных событий в стране. Лотерея обеспечила до четверти бюджета летней Олимпиады-80 в Москве. На средства от лотереи были построены и реконструированы спортивные сооружения по всему Союзу. Сейчас государственные лотереи также продолжают вносить существенный вклад в развитие физической культуры и спорта в стране. Участие наших граждан в лотерее позволит инвестировать в социально значимые проекты. Тем более что мы приступили к реализации Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, которая направлена на оздоровление нации, вовлечение людей в занятия спортом, строительство современной инфраструктуры».

Тираж почтовой марки с номиналом в 50 рублей – 135 тысяч экземпляров. Дополнительно к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и штемпель специального гашения.

«Главными критериями успеха государственных лотерей в России является честность и прозрачность процесса розыгрыша, доступность билетов и безопасность, а также строгий контроль государства как за проведением розыгрышей, так и выплатой выигрышей победителям, – добавил Антон Шапиро. – «Столото» – крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей, поддерживает традиции советского лотерейного прошлого и несёт ответственность за финансирование программ, направленных на развитие физической культуры и спорта. Целевые отчисления от государственных лотерей на эти цели уже превышают 14 млрд рублей, а общие отчисления от лотерейной деятельности в бюджеты разных уровней составляют более 27 млрд рублей. Сумма выигрышей в государственные лотереи уже превысила 130 млрд рублей».

«Марки и конверты к 50-летию «Спортлото» разлетятся по сети почтовой связи по всей стране. Они пополнят коллекции российских и зарубежных филателистов, тем самым расскажут об истории самой популярной советской лотереи во всём мире. Новые марки и конверты уже сегодня можно приобрести в отделениях почтовой связи», – рассказал руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий.

Напомним, что первый розыгрыш числовой лотереи «Спортлото» состоялся полвека назад, 20 октября 1970 года, в Центральном доме журналиста в Москве. Эта лотерея стала культурным феноменом эпохи: ей посвящали песни Владимир Высоцкий и Михаил Боярский, а Леонид Гайдай снял известный фильм «Спортлото-82».

Во времена СССР в лотереях участвовали 70% жителей страны. Лотерея была создана для финансирования спорта в Союзе – до 90% бюджета Госкомспорта формировалось за счёт целевых отчислений. «Спортлото» помогло на четверть профинансировать подготовку к Олимпиаде-80. Благодаря этим финансовым средствам появились современная инфраструктура и спортивные сооружения: спорткомплекс «Олимпийский», стадион в Лужниках, гребной канал и велотрек в Крылатском, бассейн «Чайка» в Москве, стадионы им. Кирова и им. Ленина в Ленинграде, а также стадионы, дворцы спорта и базы для подготовки спортсменов в Минске, Киеве, Харькове, Одессе, Таллине, Риге, Вильнюсе, Кишинёве, Алма-Ате и т.д.

Пресс-служба Минспорта России

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