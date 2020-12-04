Source: Russia Ministry of Energy

В Приморском крае восстановлена подача электроэнергии всем потребителям. Так как из-за «ледяного дождя» было повреждено оборудование не только энергокомпаний, но и потребителей, энергетики продолжают восстановление, работают по поступающим заявкам. Также для повышения надёжности энергоснабжения ведётся работа по укреплению действующих электросетей, замене оборудования на них. Минэнерго России продолжает держать ситуацию на своём контроле.

С 23-40 18 ноября до 17-00 20 ноября в Приморском крае из-за ветра скоростью до 30 м/с, мокрого снега и образования гололёда на электросетевых объектах происходили отключения в электрических сетях 35-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Также зафиксированны аварийные отключения воздушных линий электропередачи из-за падения гололёда при его таянии. Максимально было нарушено энергоснабжение около 204 500 человек. К аварийно-восстановительным работам привлекли 86 бригад (336 специалистов и 147 единиц техники).

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