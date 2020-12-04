В Санкт-Петербурге проходит VII Всероссийский форум «Актуальные вопросы развития студенческого спорта»

Source: Russia Ministry of Sport

Со 2 до 5 декабря в Санкт-Петербурге на базе Национального исследовательского университета ИТМО при информационной и экспертной поддержке Минспорта России проходит VII Всероссийский форум «Актуальные вопросы развития студенческого спорта».

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин направил приветствие участникам и организаторам Форума, в котором говорится: «Укрепление системы студенческого спорта – важнейшая часть курса государственной политики по развитию физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни в нашей стране. Огромное количество студентов входят в составы национальных сборных команд России и завоевывают награды и титулы на самых престижных соревнованиях, внося огромный вклад в совершенствование отечественной спортивной отрасли. Проведение Форума даёт отличную возможность обсудить внедрение современных технологий в спортивно-образовательные программы и поделиться методическими наработками, педагогическими инновациями в различных областях теории и методики спорта».

Мероприятие объединило на одной экспертной площадке ректоров и проректоров по социальной и воспитательной работе, председателей студенческих спортивных клубов, заведующих кафедрами физического воспитания, деканов факультетов физической культуры и спорта, представителей органов исполнительной и законодательной власти, бизнес-сообщества, спортивных СМИ и общественных организаций – РССС, АССК России, спортивных федераций и студенческих спортивных лиг.

В связи с принятыми ограничительными мерами ряд мероприятий Форума организованы в интерактивном формате.

Среди ключевых тем Форума – национальные приоритеты в студенческом спорте, проведение Всероссийского смотра-конкурса среди образовательных организаций высшего образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы, развитие студенческого спорта на региональном и муниципальном уровнях, подготовка спортивного резерва, новые форматы развития студенческих спортивных клубов и лиг, цифровизация студенческого спорта.

Пресс-служба Минспорта России

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