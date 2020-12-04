«Газпром» увеличит инвестиции в газоснабжение и газификацию Псковской области в 8,3 раза

Source: Gazprom in Russian
Релиз
4 декабря 2020, 19:45
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.
Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 8,463 млрд руб. — это в 8,3 раза выше, чем в 2016–2020 годах.
Согласно документу, компания построит семь газопроводов-отводов с газораспределительными станциями (ГРС) и около 650 км межпоселковых газопроводов, включая связку между ГРС «Великие Луки» и «Новосокольники». Будут созданы условия для газификации 28 населенных пунктов в 13 районах области. В том числе в девять районов — Гдовский, Новоржевский, Опочецкий, Плюсский, Пушкиногорский, Пустошкинский, Себежский, Струго-Красненский и Усвятский — сетевой газ придет впервые.
Администрация региона обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 12,2 тыс. домовладений, 63 котельных и предприятий.
«Газпром» и Псковская область ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации составил 44,2%, в том числе городов — 70,1%, сельской местности — 10,9%.
Газификация Псковской области
уровень газификации Псковской области по состоянию на 1 января 2020 года
млрд руб.
общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Псковской области в 2021–2025 годах
Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года
Всего по России
2020
Города и поселки городского типа
2020
Сельская местность
2020
Управление информации ПАО «Газпром»
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