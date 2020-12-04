Г. Карелова: За последние годы волонтерское движение в России получило стремительное развитие

Source: Russia – Council of the Federation

5 декабря в России в соответствии с Указом Президента РФ в четвертый раз отмечается День волонтера.

В России в соответствии с Указом Президента РФ 5 декабря в четвертый раз отмечается День волонтера. Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, составляет уже более 7 миллионов человек. При этом в соответствии с проведенным опросом ВЦИОМ — около 68 проц. россиян готовы присоединиться к этому движению.

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Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области отметила, что за последние годы добровольческое движение в России получило серьезное развитие. Ежегодно появляются новые отраслевые и тематические добровольческие движения – «Волонтеры медики», «Волонтеры победы», «Волонтеры культуры».

Волонтерское движение вносит значительный вклад в решение актуальных социальных, экологических и культурных задач

«Волонтерское движение вносит значительный вклад в решение актуальных социальных, экологических и культурных задач. Особенно возросла роль волонтеров в связи с распространением коронавируса. Волонтеры оперативно включились в оказание помощи тем, кому она нужнее всего — пожилым гражданам, многодетным и неполным семьям, инвалидам. Они работали в медицинских и социальных учреждениях, доставляли продукты, лекарства, средства индивидуальной защиты, оказывали психологическую поддержку», — заявила вице-спикер СФ.

Галина Карелова подчеркнула, что волонтерское движение в России объединяет людей всех возрастов, в том числе и граждан старшего поколения. «Активные и инициативные граждане старшего возраста поддерживают нуждающихся, выступают наставниками для молодёжи, вносят вклад в укрепление связей между поколениями», — добавила Галина Карелова.

Развитию волонтерского движения в России способствовал целый комплекс мер государственной политики, отметила вице-спикер СФ. «В 2018 году принят долгожданный закон о добровольчестве, закрепивший особый статус волонтёра. Кроме того, этому направлению уделяется особое внимание не только на федеральном, но и на региональном уровне. В регионах утверждены межведомственные программы развития волонтерства и созданы интернет-ресурсы для популяризации добровольческой деятельности».

В заключение Галина Карелова поздравила всех представителей волонтерского движения с праздником, пожелав успехов в важной и ответственной работе. «Россия по праву гордится традициями добровольческого, волонтерского движения. И сегодня волонтерство объединяет миллионы энергичных, неравнодушных людей с активной гражданской позицией. Уверена, что ваша благородная деятельность в будущем получит еще более стремительное развитие, а государство в свою очередь готово оказать этому необходимую поддержку».

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